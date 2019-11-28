Конте - о матче со Славией: Мы добыли нужный результат

Новости спорта:Антонио Конте прокомментировал победу над Славией в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал победу над Славией (3:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы сделали большой шаг вперед по сравнению с первым матчем против Славии. Особенно здорово сегодня сыграли наши два нападающих. Нам нужен был лишь один результат, чтобы сохранить шансы на плей-офф, и мы его добыли.

Мы знаем, что дальше у нас матч с такой великолепной командой, как "Барселона". Но 80 000 болельщиков будут гнать нас вперед", – рассказал Конте в комментарии официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что нападающий Интера Ромелу Лукаку претендует на звание игрока недели Лиги чемпионов.