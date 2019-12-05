Мбаппе и Неймар принесли ПСЖ победу над Нантом (Обзор матча)

Новости спорта:Голы Мбаппе и Неймара принесли парижанам три очка домашнем матче.

В 16-м туре лидер чемпионат Франции ПСЖ принимал средняка Нант. В пером тайме гости сумели выстоять на ноль, а вот в начале второго тайма Киллиан Мбаппе открыл счет в матче.

А на 85-й минуте Неймар с 11-метрового удара установил окончательный счет в матче.

После этого матча ПСЖ оторвался от Марселя на 5 очков и имеет игру в запасе.

ПСЖ — Нант 2:0

Голы: Мбаппе, 52, Неймар, 85

ПСЖ: Навас — Менье, Силва, Диалло, Курзава — Гейе, Маркиньос, Дракслер (Сарабия, 78) — Ди Мария, Мбаппе (Икарди, 78), Неймар (Кавани, 87)

Нант: Лафонт — Аппиа, Жиротто, Паллуа, Траоре — Абед, Луза (Перейра, 85) — Бамба (Бенавенте, 77), Бла, Симон — Юан (Мутуссами, 61)

Предупреждения: Дракслер — Абед, Бамба