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Реал готов купить игрока Аякса за 55 миллионов евро

Реал готов купить игрока Аякса за 55 миллионов евро
21:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Трансфер может состояться следующим летом.

Реал следующим летом намерен приобрести полузащитника Аякса Донни ван де Беека. По информации, De Telegraaf Сливочные выразили готовность заплатить 55 миллионов евро за 22-летнего голландца.

Реал был заинтересован в трансфере ван де Беека и прошлым летом, но Аякс отказался продавать одного из своих лидеров.

В этом сезоне ван де Беек сыграл 20 матчей во всех турнирах за Аякс, отличившись семью голами и тремя результативными передачами.

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Реал вместе с Барселоной лидирует в чемпионате Испании после 14 сыгранных матчей. Завтра Королевский клуб на Сантьяго Бернабеу встретится с Эспаньолом.

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ФК Аякс, ФК Реал Мадрид, Донни ван де Беек.
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