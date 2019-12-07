Вратарю ПСЖ досталось от болельщика во время матча (Видео)

В матче 17-го тура чемпионата Франции произошел неприятный инцидент. Болельщик Монпелье был разочарован, что его команда упустила преимущество над ПСЖ и, в конечном итоге, проиграла.
Один из фанатов решил показать свое недовольство ситуацией, бросив бутылку с водой в голову Кейлора Наваса.
Видео инцидента:
Keylor Navas goes down after a Montpellier fan chucks a water bottle at him. pic.twitter.com/pOv6Ji0m7h
— Get French Football News (@GFFN) 7 декабря 2019 г.
После оказания медицинский помощи голкипер продолжил игру.
В конечном итоге, ПСЖ обыграл Монпелье (3:1).