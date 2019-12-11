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Среда, 11.12.2019
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Комик в Париже: как Неймар веселит своих одноклубников (Видео)
13:47 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Неймар натянул шапку на лицо во время тренировки ПСЖ.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар вышел на разминку перед матчем Лиги чемпионов против Галатасарая основательно утеплившись. Бразильца даже не остановила плюсовая температура в столице Франции.

Теплолюбивый бразилец так утеплился, что закрытыми от внешнего мира были даже глаза. Впрочем, Неймар нас приучил к разным выходкам. А может это и не Неймар вовсе?

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Напомним, сегодня его ПСЖ сыграет с Галатасараем в матче Лиги чемпионов. Турецкий клуб имеет шанс зацепиться за Лигу Европы, но их перспективы выглядят весьма туманными.

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ФК ПСЖ, Неймар, Примера, Чемпионат Франции.
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