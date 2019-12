Комик в Париже: как Неймар веселит своих одноклубников (Видео)

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар вышел на разминку перед матчем Лиги чемпионов против Галатасарая основательно утеплившись. Бразильца даже не остановила плюсовая температура в столице Франции.

Теплолюбивый бразилец так утеплился, что закрытыми от внешнего мира были даже глаза. Впрочем, Неймар нас приучил к разным выходкам. А может это и не Неймар вовсе?

Neymar is really feeling that winter weather



(via @PSG_English) pic.twitter.com/oW4cvyd62r

— ESPN FC (@ESPNFC) 9 декабря 2019 г.