Комик в Париже: как Неймар веселит своих одноклубников (Видео)

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар вышел на разминку перед матчем Лиги чемпионов против Галатасарая основательно утеплившись. Бразильца даже не остановила плюсовая температура в столице Франции.
Теплолюбивый бразилец так утеплился, что закрытыми от внешнего мира были даже глаза. Впрочем, Неймар нас приучил к разным выходкам. А может это и не Неймар вовсе?
Neymar is really feeling that winter weather
(via @PSG_English) pic.twitter.com/oW4cvyd62r
— ESPN FC (@ESPNFC) 9 декабря 2019 г.
Напомним, сегодня его ПСЖ сыграет с Галатасараем в матче Лиги чемпионов. Турецкий клуб имеет шанс зацепиться за Лигу Европы, но их перспективы выглядят весьма туманными.