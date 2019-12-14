Ливерпуль - Уотфорд: анонс и прогноз на матч 17-го тура АПЛ

Новости спорта:Вашему вниманию анонс матча 17-го тура АПЛ между Ливерпулем и Уотфордом.

Ливерпуль, уверенно возглавляющий турнирную таблицу, примет идущего последним Уотфорд.

Ливерпуль – Уотфорд

14 декабря, 14:30, стадион Энфилд, Ливерпуль. Арбитр встречи – Андре Марринер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Оксейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер – Шакири, Фирмино, Ориги

Уотфорд: Фостер – Кико, Кабаселе, Кэткарт, Масина – Дукуре, Капу – Сарр, Перейра, Деулофеу – Дини

Не сыграют: Клайн, Матип, Фабиньо – Холебас, Уэлбек, Клеверли, Предль

Под вопросом: Ловрен, Лаллана – Доусон, Янмат.

Ливерпуль на неделе играл в Австрии, где победой над местным Ред Булл Зальцбург доказал, что больше заслужил проход в 1/8 Лиги чемпионов.

Теперь соперником "красных" будет Уотфорд беспросветно замыкающий таблицу АПЛ. "Шмели" недавно сменили уже второго тренера за сезон. Кике Санчес Флорес не сумел удачно заменить Хави Гарсию и его уволили. Поняв, что с испанцами дела не будет, руководство назначило британца Найджела Пирсона.

В минувшем сезоне подопечные Юргена Клоппа одержали две уверенные победы: 5:0 и 3:0.

Букмееры видять Ливерпуль явным фаворитом поединка. Победа "мерсисайдцев оценивается коэффициентом 1,2, ничья – 7,70, а победа Уотфорда – 14.

Интересные факты:

- Ливерпуль не знает горечи поражений на Энфилде в АПЛ уже 46 матчей

- Дома в последних 15 матчей Ливерпуль забивал минимум дважды.

- Уотфорд в последние три выезд на Энфилд пропусал минимум четыре мяча

- В последних 20 матчах АПЛ Уотфорд имеет лишь одну победу

Прогноз от Телеграф Спорт: Ливерпуль - Уотфорд 3:0