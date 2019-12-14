Заря - Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча Favbet-Лиги (Видео)

Новости спорта:Сегодня, 14 декабря, Заря в Запорожье примет Шахтер в рамках 18-го тура Favbet-Лиги.

Сегодня, 14 декабря, состоится матч Заря — Шахтер на стадионе Славутич Арена в Запорожье. Футбольные баталии начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Все турнирные расклады и главные интриги матча читайте в нашем анонсе.

Трансляция матча: наслаждаемся центральным матчем 18-го тура Favbet-Лиги вместе:

Составы команд:

Шахтер:

Заря:

В чемпионате Украины у Горняков все спокойно и нет вообще причин беспокоится о потере первого места и чемпионства в очередной раз. Сейчас серьезная борьба идет лишь за второе место — между Зарей, Динамо и Десной. И в этом туре в УПЛ первые четыре команды турнира сыграют между собой.

Заря благодаря победе над Динамо неделю назад смогла обойти киевлян и выйти на второе место. Десна же тоже обошла команду Михайличенко и оказалась на третьем месте.