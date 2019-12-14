Заря - Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча Favbet-Лиги (Видео)

Сегодня, 14 декабря, состоится матч Заря — Шахтер на стадионе Славутич Арена в Запорожье. Футбольные баталии начнутся в 17:00 по киевскому времени.
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Трансляция матча: наслаждаемся центральным матчем 18-го тура Favbet-Лиги вместе:
Составы команд:
Шахтер:
Наш состав на последний матч 2019 года #ЗаряШахтер.
Следите онлайн: https://t.co/p2BhFBvMnX. pic.twitter.com/5IT6yRIVRS
— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 14 декабря 2019 г.
Заря:
Стартовый состав «Зари»: pic.twitter.com/HYEK1DhQAN— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 14 декабря 2019 г.
В чемпионате Украины у Горняков все спокойно и нет вообще причин беспокоится о потере первого места и чемпионства в очередной раз. Сейчас серьезная борьба идет лишь за второе место — между Зарей, Динамо и Десной. И в этом туре в УПЛ первые четыре команды турнира сыграют между собой.
Заря благодаря победе над Динамо неделю назад смогла обойти киевлян и выйти на второе место. Десна же тоже обошла команду Михайличенко и оказалась на третьем месте.