"Перестрелка" в Favbet-Лиге: обзор матча Львов - Колос (Видео)

В матче восемнадцатого тура УПЛ ПФК Львов в результативном матче одолел ковалевский Колос (3:2).
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
ПФК Львов — Колос 3:2
Голы: Ренан, 13, Татарков, 32 (с пенальти), Алваро, 73 — Парамонов, 29, Лысенко, 90+4.
ПФК Львов: Сарнавский — Люлька, Борзенко, Гончар, Татарков — Мартан, Сабино — Пернамбуко (Бандура, 63), Алваро (Велвес, 84), Богунов — Ренан (Ныч, 78).
Колос: Волынец — Сахневич, Максименко, Парамонов, Мигунов (Зозуля, 46) — Милько (Бондаренко, 75), Ориховский — Ильин (Нехтий, 82), Смирный, Вильхамссон — Лысенко.