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Капитан МЮ покинет клуб в конце сезона

Капитан МЮ покинет клуб в конце сезона
15:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эшли Янг может покинуть манкунианский клуб по окончании этого сезона.

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть манкунианский клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщает ESPN.

Руководство английской команды не намерено продлевать контракт с Янгом, чьё соглашение с клубом истекает летом 2020 года. Англичанин не планирует заканчивать карьеру, так как к защитнику есть интерес со стороны ряда клубов Премьер-лиги. Также 35-летний игрок не исключает, что будет играть за рубежом.

С 1 января он может контактировать с другими клубами.

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Эшли Янг принял участие в более чем 250 матчах за «Манчестер Юнайтед» с момента перехода в клуб из «Астон Виллы» летом 2011 года. Английский игрок забил 19 голов и сделал 43 результативные передачи. В этом сезоне 35-летний защитник сыграл всего 11 матчей за клуб во всех соревнованиях.

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Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Эшли Янг.
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