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Одиозный форвард Бендтнер покинет Копенгаген

Одиозный форвард Бендтнер покинет Копенгаген
14:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Никлас Бендтнер не будет продлевать контракт с клубом из Дании.

31-летний нападающий Копенгагена Никлас Бендтнер не будет продлевать контракт с клубом. Соглашение с датчанами заканчивается в конце года и обе стороны решили не пролонгировать дальнейшее сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен поблагодарил форварда за внесенный вклад в игре команды.

«Мы были очень довольны Никласом. Он внес невероятный вклад в команду — как на тренировках, так и в раздевалке. Благодаря своему опыту, он был образцом для подражания, который всегда помогал команде и молодежи».

«Думаю, он понимал, как закончится наше сотрудничество. Однако Никлас делал свою работу предельно профессионально. Он разочарован, что мало играл — к сожалению, ему помешали травмы и конкуренция. Мы всегда ждем его здесть с распростертыми руками — Бендтнер стал нашим другом».

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Сам нападающий подчеркнул, что гордится своими выступлениями в Копенгагене.

«Горжусь тем, что носил эту футболку. Это было одной из моих детских загаданных желаний. Я не жалею о времени, проведенном в Копенгагене. Благодарен всем в клубе, благодарен болельщикам — их поддержка меня тронула до глубины души. Сейчас я буду рассматривать все дальнейшие варианты развития карьеры».

Бендтнер подписал контракт с клубом в начале сентября, но так и не стал основным игроком в Дании. На его счету лишь девять матчей в составе Копенгагена во всех турнирах, в которых он забил один гол.

Бендтнер известен по своим выступлениям в составе Арсенала, Ювентуса и Вольфсбурга. Ранее датчанин также играл за Бирмингем, Сандерленд, Ноттингем Форест и норвежский Русенборг.

Датчанин в составе Копенгагена выбил киевское Динамо из борьбы в групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Алексея Михайличенко финишировали на третьем месте, в то время как Копенгаген вышел из группы и сразится в 1/16 финала ЛЕ с шотландским Селтиком.

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