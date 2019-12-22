Почеттино рассматривает любые варианты продолжения карьеры

Новости спорта:Аргентинец Маурисио Почеттино прокомментировал возможное возвращение к работе.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о планах на будущее.

"Что я делаю сейчас? Отдыхаю, учусь и набираюсь сил перед новым испытанием. Очень важно в любой момент быть готовым, потому что никогда не знаешь, когда поступит интересное предложение от какого-нибудь клуба. Я открыт к любым вариантам на сегодняшний день".

"Люблю английскую Премьер-лигу и ее болельщиков. Уверен, что это один из лучших чемпионатов в мире. Думаю, что любой тренер хотел бы работать в АПЛ. Однако если и другие чемпионаты и клубы, работа в которых может быть интересна", - приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, что место Почеттино в Тоттенхэме занял Жозе Моуринью.