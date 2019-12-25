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Сарри назвал главную цель Ювентуса

Сарри назвал главную цель Ювентуса
09:08 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Маурицио Сарри назвал главную цель команды на 2020 год.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри назвал главную цель команды на 2020 год. Наставник надеется, что команда выиграет Лигу чемпионов.

«Лига чемпионов должна быть целью, но, зная о силе наших соперников и о том, что это турнир навылет, всегда будут риски».

«Девиз? Продолжать выигрывать и убеждать своей игрой. Кажется, что так говорил Арриго [Сакки], но это то, что и сейчас остается верным: выигрывать, заслуживая победу и доминируя по ходу матча. Это прослеживается в нашей игре лишь вспышками, но это все только часть пути», — цитирует Сарри Gianlucadimarzio.com.

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Сарри возглавил Ювентус летом нынешнего года. На прошлой неделе Старая синьора проиграла Лацио (1:2) в матче за Суперкубок Италии.

Ювентус делит первое место Серии А с Интером. В Лиге чемпионов команда Сарри вышла в 1/8 финала, где сыграет против Лиона.

Следующий матч Ювентус проведет 6 января против Кальяри.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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