Ливерпуль обратился с просьбой к руководству АПЛ

Новости спорта:Ливерпуль попросил Премьер-лигу разрешения на золотую нашивку победителей КЧМ-2019.

Мерсисайдский клуб обратился к английской Премьер-лиге с просьбой пересмотреть правило, по которому "Красным" запрещено выступать в чемпионате Англии с золотой эмблемой в честь победы на Клубном чемпионате мира.

Накануне Ливерпуль выиграл Клубный чемпионат мира, победив в финале бразильский Фламенго со счётом 1:0, что даёт право мерсисайдскому клубу поместить на игровую форму золотую эмблему.

Однако буквально на следующий день стало известно, что правилами Премьер-лиги запрещено вносить какие-либо изменения во внешний вид формы по ходу сезона, и эту кампанию мерсисайдцы доиграют без нашивки победителей Клубного ЧМ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram CLUB WORLD CUP CHAMPIONS Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc) 21 Дек 2019 в 12:06 PST

В то же время УЕФА позволит "Красным" воспользоваться выпавшей привилегией и сыграть в Лиге чемпионов с золотой нашивкой как в этом сезоне, так и в следующем - пока не будет определён новый победитель Клубного чемпионата мира.

И как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб надеется, что Премьер-лига пойдёт навстречу и позволит команде Юргена Клоппа выступать с золотой нашивкой в чемпионате Англии как минимум до конца этого сезона.