Лидер Первой лиги Украины озвучил планы на зимнее межсезонье

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10:20 Сегодня Телеграф ФК Рух Фото: ФК Рух

Новости спорта:Львовский Рух проведет три тренировочных сбора этой зимой.

Львовский Рух проведет три тренировочных сбора этой зимой, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты лидера Первой лиги выйдут из отпуска 15 января, первый этап зимней подготовки (до 10 февраля) пройдет во Львове. Затем Рух отправится в Турцию, где проведет еще два тренировочных сбора.

Заключительный этап подготовки завершится 17 марта. Через пять дней львовяне сыграют первый матч весенней части чемпионата против Агробизнеса.

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Рух лидирует в Первой лиге с 39 очками, опережая Волынь на один балл. Недавно на тренерском мостике львовян произошла рокировка: вместо Леонида Кучука команду возглавил Юрий Бакалов.

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Футбол, Первая Лига Украины, Новости футбола, ФК Рух.
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