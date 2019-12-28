Скачать
Суббота, 28.12.2019
Подборка лучших голов Динамо в 2019 году (Видео)
Подборка лучших голов Динамо в 2019 году (Видео)
Игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)

Ярмоленко снова не попал в состав Вест Хэма

Ярмоленко снова не попал в состав Вест Хэма
19:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко пропустит поединок против Лестера.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на своем поле примет Лестер. В заявке на поединок не нашлось место Андрею Ярмоленко – 30-летний футболист снова не поможет своей команде.

Стартовый состав Вест Хэма:

Фабиански – Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку – Райс, Санчес – Форналс, Лансини, Андерсон – Алле

Запасные: Айети, Антонио, Нобл, Рид, Сабалета, Снодграсс, Хименес.

Игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Официальная причина отсутствия Ярмоленко не сообщается. В нынешнем сезоне украинец провел 15 поединков в футболке "молотобойцев", забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
02 "Он играл бы за топ-клуб": Маркевич похвалил экс-игрока Металлиста
03 Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
04 Рождественская гонка-2019: где и когда смотреть
05 Шмайхель: Рефери решил сделать себя героем матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь