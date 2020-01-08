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Официально: Днепр-1 подписал Цурикова

Официально: Днепр-1 подписал Цурикова
20:59 Сегодня Телеграф ФК Днепр-1 Фото: ФК Днепр-1

Новости спорта:Бывший игрок «Динамо» и «Александрии» усилил команду Дмитрия Михайленко.

Еще одним новичком «Днепра-1» стал 27-летний Андрей Цуриков, выступающий на позиции левого защитника.

Контракт с игроком заключен сроком на 3 года.

С 2016 по 2019 годы Цуриков выступал за «Александрию»: в УПЛ - 70 матчей, 4 гола, в Кубке Украины - 2 матча, в Лиге Европы - 5 матчей и 2 игры в первенстве U-21.

Прошлым летом Андрей Цуриков заключил контракт с чешским клубом «Яблонец», но из-за травмы так и не провел ни одного официального матча. На уровне УПЛ сыграл 126 матчей и забил 8 мячей.

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В составе юношеских и молодежной сборной Украины провел 32 матча и забил 2 мяча.

Ранее «Днепр-1» подписал Алексея Хобленко.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Новости футбола, Андрей Цуриков, ФК Днепр-1.
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