Лидер атак Барселоны пропустит месяц из-за операции

Новости спорта:Луис Суарес вынужден лечь на операционный стол.

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила, что форвард команды Луис Суарес ляжет на операционный стол.

«В воскресенье, 12 января, игрок первой команды Луис Суарес будет прооперирован доктором Рамоном Кугатом из-за травмы наружного мениска правого колена.

После операции клуб сделает ещё одно объявление о травме футболиста», — сказано в заявлении каталонского клуба.

В текущем сезоне Суарес принял участие в 23 матчах на клубном уровне. На счету 32-летнего нападающего 14 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт уругвайца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.