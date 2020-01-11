Скачать
Суббота, 11.01.2020
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
Тайсон: Кличко был бы среди лучших даже во времена Али
Тайсон: Кличко был бы среди лучших даже во времена Али
Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)
Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)
Биатлон. Результаты женской эстафеты в Оберхофе 11.01.20
Биатлон. Результаты женской эстафеты в Оберхофе 11.01.20

Лидер атак Барселоны пропустит месяц из-за операции

Лидер атак Барселоны пропустит месяц из-за операции
17:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Луис Суарес вынужден лечь на операционный стол.

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила, что форвард команды Луис Суарес ляжет на операционный стол.

«В воскресенье, 12 января, игрок первой команды Луис Суарес будет прооперирован доктором Рамоном Кугатом из-за травмы наружного мениска правого колена.

После операции клуб сделает ещё одно объявление о травме футболиста», — сказано в заявлении каталонского клуба.

Арсенал не смог обыграть Кристал Пэлас

В текущем сезоне Суарес принял участие в 23 матчах на клубном уровне. На счету 32-летнего нападающего 14 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт уругвайца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, Барселона, Примера, Луис Суарес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Австралии акулы съели футболиста
02 Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
03 Контракты игроков Барселоны будут содержать пункт "анти-Пике"
04 "Это факт": Усик проведет бой с Джошуа
05 Тайсон: Кличко был бы среди лучших даже во времена Али
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь