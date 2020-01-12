Бывшая команда Коноплянки арендовала защитника Барселоны

Новости спорта:Жан Тодибо продолжит карьеру в Бундеслиге.

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо может в ближайшее время стать игроком Шальке, сообщает издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Кобальтовые" договорились об аренде французского центрбека до конца сезона и вскоре могут объявить о его подписании. В услугах 20-летнего игрока были заинтересованы многие клубы, включая Милан и Монако, но гельзенкирхенцам удалось выиграть борьбу за него.

Действующий контракт Тодибо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне защитник провел 3 поединка в футболке "сине-гранатовых"