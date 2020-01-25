Экс-лидер Шахтера подписал новый контракт с Филадельфией

Бывший полузащитник донецкого Шахтера, который ныне выступает за Филадельфию из МЛС Илсиньо поставил подпись под новым контрактом с клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Новый контракт рассчитан на один сезон.
Примечательно, что уже пять лет стороны ежегодно продлевают сотрудничество на год.
Divin' into The Ilsinho Game, narrated by #Skilsinho #DOOP pic.twitter.com/O8QlVNsgLd
— Philadelphia Union (@PhilaUnion) January 24, 2020
В минувшем сезоне Илсиньо провел за Филадельфию 30 матчей, в которых отметился пятью голами и аналогичным количеством результативных передач.