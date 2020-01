Экс-лидер Шахтера подписал новый контракт с Филадельфией

Бывший полузащитник донецкого Шахтера, который ныне выступает за Филадельфию из МЛС Илсиньо поставил подпись под новым контрактом с клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Новый контракт рассчитан на один сезон.

Примечательно, что уже пять лет стороны ежегодно продлевают сотрудничество на год.

