"Сыграет на Евро!": Шевченко рассказал о восстановлении Яремчука

Новости спорта:Андрей Шевченко в прокомментировал травму форварда Романа Яремчука.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в прокомментировал травму форварда Романа Яремчука. Слова наставника передает журналист XSPORT Сергей Лукьяненко.

«Роман сейчас проходит реабилитацию, я разговаривал с ним буквально неделю назад, когда ему сделали операцию. Я думаю, у него есть достаточно времени, чтобы начать играть и подготовиться к Евро-2020.

Для него сейчас, прежде всего, важно подготовиться и не спешить с выходом на поле, и выходить здоровым».

Вся информация о травме Романа Яремчука и сроках реабилитации игрока.