Тотальная невезение: лидер Ман Сити рискует пропустить матч с Реалом

Новости спорта:Рахим Стерлинг рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала из-за травмы, передает Football Espana, ссылаясь на источники Marca.

Отмечается, что у вингера Горожан возникли проблемы с подколенным сухожилием. Главный тренер Сити Хосеп Гвардиола отказался комментировать травму игрока, но заявил, что на этой неделе ему предстоит пройти медобследование.

Травмировался Стерлинг во время вчерашнего матча чемпионата Англии против Тоттенхэма (0:2). Англичанин покинул поле на 84-й минуте.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 19 мячей и отдал три результативные передачи в 30 матчах за Манчестер Сити во всех турнирах.

Первый матч между Реалом и Манчестер Сити состоится 26 февраля в Мадриде.