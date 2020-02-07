Цыганков успеет восстановиться к Ворскле

Новости спорта:Но в ближайших товарищеских поединках украинский вингер "Динамо" участия не примет.

22-летний украинский вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, у которого ранее было выявлено воспаление мышц, не сыграет в оставшихся контрольных матчах киевлян на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Цыганкову предоставят дополнительное время для восстановления. Возвращение футболиста на поле планируется уже в матче Премьер-лиги против "Ворсклы", который состоится в Киеве 22-го февраля.

В текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

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