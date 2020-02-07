Скачать
Пятница, 07.02.2020
Далакян - Перес: результаты взвешивания (Видео)
Далакян - Перес: результаты взвешивания (Видео)
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Скандал в украинском баскетболе: операторы во время матча оскорбляли спортсменок
Скандал в украинском баскетболе: операторы во время матча оскорбляли спортсменок
Дерюгина высказалась касательно участия украинских гимнасток на соревнованиях в РФ
Дерюгина высказалась касательно участия украинских гимнасток на соревнованиях в РФ

Цыганков успеет восстановиться к Ворскле

Цыганков успеет восстановиться к Ворскле
15:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Но в ближайших товарищеских поединках украинский вингер "Динамо" участия не примет.

22-летний украинский вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, у которого ранее было выявлено воспаление мышц, не сыграет в оставшихся контрольных матчах киевлян на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Цыганкову предоставят дополнительное время для восстановления. Возвращение футболиста на поле планируется уже в матче Премьер-лиги против "Ворсклы", который состоится в Киеве 22-го февраля.

В текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

Ранее ситуация в Барселоне вокруг Месси продолжает накаляться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина победила Болгарию в Кубке Федерации
02 Ситуация в Барселоне вокруг Месси продолжает накаляться
03 Динамо - Стремсгодсет: видео голов
04 Динамо разгромило Стремсгодсет, Де Пена забил со своей половины поля (Видео)
05 Лидер Ман Сити получил тяжелую травму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь