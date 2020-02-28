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Ювентус хочет переманить лидера ПСЖ

Ювентус хочет переманить лидера ПСЖ
12:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Туринский клуб готов выкупить контракт аргентинского нападающего.

27-летний аргентинский форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». Туринцы готовы выкупить контракт игрока будущим летом.

В текущем сезоне Икарди защищает цвета ПСЖ на правах аренды. У французского клуба есть опция выкупа контракта футболиста за €70 миллионов, но в стане ПСЖ нет уверенности в целесообразности такой сделки.

Икарди провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Контракт Мауро с «Интером» рассчитан до лета 2022-го года.

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ПСЖ, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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