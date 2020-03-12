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Матч Шахтер - Вольфсбург пройдет без зрителей

Матч Шахтер - Вольфсбург пройдет без зрителей
13:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Сергей Палкин прокомментировал предстоящий матч Горняков в 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал предстоящий матч Горняков в 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга. Также менеджер украинского клуба сообщил, что ответный матч в Украине, скорее всего, состоится при пустых трибунах.

«Матч без болельщиков? Мы это понимаем и принимаем, потому что главное — это безопасность людей. Если таким образом мы можем защититься от распространения коронавируса, то значит, это нужно делать. Главное по-большому счету — не паниковать».

«Если сравнивать Украину со всей Европой, то у нас благоприятная ситуация. Надеюсь, что нам всем вместе удастся преодолеть эту проблему и мы выйдем с гордо поднятой головой. Ответная игра против Вольфсбурга без зрителей? Думаю, что на 99,9% без [зрителей]».

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Первый матч между Вольфсбургом и Шахтером пройдет сегодня, 12 марта. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Обслужит поединок бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой. Встреча пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

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ФК Шахтер, Футбол, Сергей Палкин, Новости футбола.
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