Футболист сборной Франции Матюиди заболел на коронавирус

Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, француз с прошлой недели пребывает в самоизоляции и без симптомов болезни.

Матюиди — второй игрок Ювентуса после Даниэле Ругани, у которого диагностировали коронавирус.

Из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок был остановлен розыгрыш чемпионата Италии.

Second player at #Juve infected with #coronavirus - Blaise Matuidi. #beINSerieA #COVID19 pic.twitter.com/L9izvLLAzf

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 17, 2020