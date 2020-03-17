Футболист сборной Франции Матюиди заболел на коронавирус

Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает официальный сайт туринского клуба, француз с прошлой недели пребывает в самоизоляции и без симптомов болезни.
Матюиди — второй игрок Ювентуса после Даниэле Ругани, у которого диагностировали коронавирус.
Из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок был остановлен розыгрыш чемпионата Италии.
Second player at #Juve infected with #coronavirus - Blaise Matuidi. #beINSerieA #COVID19 pic.twitter.com/L9izvLLAzf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 17, 2020
Впоследствии были отменены матчи и в других европейских лигах, в том числе и в Украине.