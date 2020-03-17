Футболист сборной Франции Матюиди заболел на коронавирус

Новости спорта:Матюиди - второй игрок Ювентуса, заболевший опасным вирусом.

Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, француз с прошлой недели пребывает в самоизоляции и без симптомов болезни.

Матюиди — второй игрок Ювентуса после Даниэле Ругани, у которого диагностировали коронавирус.

Из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок был остановлен розыгрыш чемпионата Италии.

Впоследствии были отменены матчи и в других европейских лигах, в том числе и в Украине.

Сегодня УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год.