Еще один итальянский футболист заболел коронавирусом

Новости спорта:Андреа Саранити продолжает соблюдать режим самоизоляции.

Нападающему Лечче Андреа Саранити, выступающему на правах аренды за Виченцу, диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "желто-красных".

В данный момент с 31-летним футболистом все хорошо, он не жалуется на симптомы.

Отмечается, что Саранити с 9 марта находился на самоизоляции. Другие футболисты Виченцы также пребывают на карантине.

Напомним, что коронавирусом в мире заразились более 380 тысяч человек.

Итальянская Серия А приостановила игры из-за пандемии болезни. Во время карантина в Лиге могут сократить зарплаты футболистам.