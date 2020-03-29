Зинченко обыграл россиянина Кругового на чемпионате Европы по FIFA 20 (Видео)

Новости спорта:Александр Зинченко с легкостью пробился в 1/8 финала турнира.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко одержал уверенную победу над форвардом Уфы Данилом Круговым в матче 1/16 финала чемпионата Европы по FIFA 20 - 6:1.

Футболисты не смогли сыграть за сборные Украины и России, поскольку эти команды не представлены в симуляторе. В связи с этим Зинченко предпочел Ливерпуль, а Круговой - Барселону.

Первый тайм завершился в пользу виртуальной команды Украины - 1:0. В второй половине поединка Круговой смог сравнять счет. Однако после этого Зинченко принялся громить соперника, забив пять безответных голов.

Напомним, что организатором выступил известный Instagram-аккаунт 433. В соревнованиях принимают участие 32 игрока из разных европейских стран, которые представляют 32 сборные.