Состояние легендарного турецкого голкипера резко ухудшилось

Легендарный турецкий вратарь Рюшту Речбер находится в критическом состоянии из-за коронавируса, сообщает испанское издание "Марка". Положение бывшего вратаря "Барселоны" резко ухудшилось, и он был госпитализирован несколько дней назад.

46-летний бывший футболист, как полагают, заразился от своей жены Ишил, которая недавно вернулась из Соединенных Штатов, после чего не прошла двухнедельный карантинный период.

Легендарный вратарь является рекордсменом по количеству матчей за сборную Турции с 120 играми.

Former #FCBarcelona goalkeeper Rustu Recber is in a critical condition in hospital after testing positive for coronavirus https://t.co/8fwk3joEXv pic.twitter.com/uHM5YTqgf5

— footballespana (@footballespana_) March 31, 2020