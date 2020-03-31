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Состояние легендарного турецкого голкипера резко ухудшилось

Состояние легендарного турецкого голкипера резко ухудшилось
14:13 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Турецкая легенда в критическом состоянии.

Легендарный турецкий вратарь Рюшту Речбер находится в критическом состоянии из-за коронавируса, сообщает испанское издание "Марка". Положение бывшего вратаря "Барселоны" резко ухудшилось, и он был госпитализирован несколько дней назад.

46-летний бывший футболист, как полагают, заразился от своей жены Ишил, которая недавно вернулась из Соединенных Штатов, после чего не прошла двухнедельный карантинный период.

Легендарный вратарь является рекордсменом по количеству матчей за сборную Турции с 120 играми.

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Рюшту был важной частью турецкой команды, которая заняла третье место на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее, а спустя шесть лет стал бронзовым призёром чемпионата Европы в Австрии - Швейцарии.

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Футбол, Новости спорта, Новости футбола, Рюшту Речбер.
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