Скачать
Среда, 01.04.2020
Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен
Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен
Джон Джонс раскаялся за инцидент с вождением в нетрезвом состоянии
Джон Джонс раскаялся за инцидент с вождением в нетрезвом состоянии
Месси назвал 15 будущих звезд футбола
Месси назвал 15 будущих звезд футбола

Футболисты клубов АПЛ готовы пойти на понижение зарплаты

Футболисты клубов АПЛ готовы пойти на понижение зарплаты
13:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Клубы спешат вводить временные ограничения на зарплату.

Игроки ведущих футбольных клубов английской Премьер-лиги могут согласиться на понижение заработной платы в ситуации с пандемией коронавируса.

Вместе с тем, руководство клубов не спешит вводить временные ограничения на зарплату, опасаясь судебных исков, сообщает Daily Mail.

Решение на этот счет будет принято коллегиально после общей встречи АПЛ с клубами, а также с Ассоциацией профессиональных игроков и тренеров (PFA) и Английской футбольной лигой. Встреча должна состояться 1 апреля.

Ранее сообщалось, что футболисты АПЛ будут играть по 3 матча за 5 дней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, Коронавирус, Новости футбвола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси назвал 15 будущих звезд футбола
02 Знаменитому рестлеру заплатят 110 миллионов долларов за украденные секс-видео
03 Украинский боксер "подхватил" гепатит А в бою с россиянином
04 От коронавируса умер экс-президент Марселя
05 Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь