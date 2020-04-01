Футболисты клубов АПЛ готовы пойти на понижение зарплаты

Новости спорта:Клубы спешат вводить временные ограничения на зарплату.

Игроки ведущих футбольных клубов английской Премьер-лиги могут согласиться на понижение заработной платы в ситуации с пандемией коронавируса.

Вместе с тем, руководство клубов не спешит вводить временные ограничения на зарплату, опасаясь судебных исков, сообщает Daily Mail.

Решение на этот счет будет принято коллегиально после общей встречи АПЛ с клубами, а также с Ассоциацией профессиональных игроков и тренеров (PFA) и Английской футбольной лигой. Встреча должна состояться 1 апреля.

Ранее сообщалось, что футболисты АПЛ будут играть по 3 матча за 5 дней.