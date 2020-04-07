Чемпионат Нидерландов возобновляют: названа дата

Новости спорта:Матчи собираются проводить при пустых трибунах.

Королевский футбольный союз Нидерландов планирует возобновить сезон в двух высших дивизионах страны 19 июня. Оставшиеся матчи планируют проводить при пустых трибунах.

При этом союз пока не определился с датой финального матча Кубка Нидерландов между Фейеноордом и Утрехтом. Также в планах сократить раунд плей-офф за право играть в следующем сезоне Эредивизии.

Некоторые клубы Эредивизии уже выступили с предложением завершить сезон досрочно, в их числе действующий чемпион и лидер первенства Аякс, АЗ и ПСВ.

Чемпионат Нидерландов был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Сезон в соседней Бельгии, вероятнее всего, будет завершен досрочно.