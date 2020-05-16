В Италии не отбрасывают идею плей-офф в Серии А

Новости спорта:Такой вариант не стали исключать.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возобновлении чемпионата.

"У нас есть опасения по поводу протокола, согласно которому одно заражение отправит всю команду на карантин. Мы серьезно и внимательно подойдем к этому вопросу, чтобы избежать напряженных отношений, что лишний раз может стать препятствием к возобновлению сезона.

Идею провести плей-офф мы не отбрасываем. Нужно быть готовым ко всем вариантам. Сейчас есть вероятность, что Серия А возобновится 13 июня в плотном графике. Тем не менее нужно быть готовым ко всему, поэтому мы рассматриваем все возможности, включая плей-офф", – сказал Гравина Rai.