Ребров: Два месяца не было официальных матчей, ребята справились хорошо

Новости спорта:«Ференцварош» вернулся с победы.

В субботу чемпионат Венгрии возобновился матчем с участием лидера. «Ференцварош» украинского тренера Сергей Реброва обыграл «Дебрецен» со счетом 2:1.

«Уверен, что венгерские болельщики очень рады вновь видеть футбол. Нам в поединке с «Дебреценом» было не очень легко, но мы заслужили три очка. Учитывая, что два месяца не было официальных матчей, ребята справились хорошо».

«Команда может быть довольна этим матчем. Благодарен тем, кто создает на стадионе атмосферу во время матчей (на трибунах были расставлены картонные фигуры). Это мотивирует футболистов, хотя будет сложно играть без болельщиков».

«Сейчас «Ференцварош» не думает о титуле, а только о предстоящем матче», - сказал Ребров.

Команда лидирует, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.