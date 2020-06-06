Суарес готов выйти на поле после операции на мениске

Новости спорта:Уругваец получил медицинскую выписку и тренируется с командой.

Уругвайский нападающий Луис Суарес полностью восстановился после операции на мениске. Форвард получил официальную выписку у медицинского штаба Барселоны.

Суарес возобновил индивидуальные тренировки в начале мая. В субботу уругваец полноценно тренировался вместе с командой. Сообщается, что форвард будет готов играть, когда сезон в Примере возобновится.

Суарес травмировал колено в начале января, после чего был прооперирован. В нынешнем сезоне Луис забил 14 голов и отдал 11 результативных передач в 23 матчах за Барселону.

Барселона лидирует в Примере, набрав 58 очков после 27 туров. В своем первом матче после паузы каталонцы на выезде сыграют против Мальорки 13 июня.