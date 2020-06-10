Луганская "Заря" едва сводит концы с концами и может прекратить существование

Луганская "Заря" может прекратить существование, если не выйдет минимум в групповой этап Лиги Европы, сообщает Трибуна.
Об этом дал понять владелец клуба Евгений Геллер.
Выход в группу ЛЕ может дать "Заре" деньги для функционирования клуба.
Геллер предположительно не выделяет деньги на клуб c 2014 года. Заря продолжает существовать, в основном, за счет вырученных на трансферах средств. В клубе также существуют задержки по зарплате.
В последний раз "Заря" играла в групповом раунде Лиги Европы в сезоне 2017/18.