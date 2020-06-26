Гвардиола поздравил Ливерпуль с победой в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" поздравил команду Юргена Клоппа.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии, а также поздравил «Ливерпуль» с досрочным оформлением чемпионского титула.

«Мы сыграли хорошую игру. На нас не было большого давления, но наши ошибки… Поздравляем «Ливерпуль» с этим замечательным сезоном. У нас еще есть пять или шесть недель, чтобы играть, мы много выиграли в последние годы, и, конечно, хотим сократить отставание», - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Клопп – первый немецкий тренер, выигравший Английскую Премьер-лигу.