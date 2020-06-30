Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сын легенды бокса "Принца" готовится к дебюту на профи-ринге
Сын легенды бокса "Принца" готовится к дебюту на профи-ринге
Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)
Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)

Карпаты теряют футболистов

Карпаты теряют футболистов
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Карпаты
Карпаты попрощались с двумя футболистами. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Спустя день после объявления удручающего финансового положения львовские Карпаты начали терять футболистов. Сегодня, 30 июня, Карпаты покинули 2 игрока: защитник Владислав Дубинчик и его партнер по амплуа Василий Прийма.

Дубинчик является игроком Динамо и выступал в стане львовского клуба на правах аренды с июля 2019 года. За это время Владислав сыграл 20 матчей: 19 в УПЛ и 1 в Кубке Украины. Команда поблагодарила игрока за сотрудничество и пожелала ему успехов в карьере.

Напомним, сегодня УПЛ приняла решение по матчу Карпаты - Мариуполь. В случае повторения ситуации львовянам грозит автоматический вылет из лиги. 

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал сложившуюся ситуацию, однако отметил, что город не сможет финансово поддержать народный клуб.

ФК Мариуполь надеется, что перенесенный матч 24-го тура УПЛ с Карпатами все же состоится.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Василий Прийма, Владислав Дубинчик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Формула 1: Mercedes на фоне антирасистских протестов перекрасил болиды
02 Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)
03 Уайлдер обвинил Фьюри в жульничестве с перчатками, Тайсон во всем "признался" (Видео)
04 Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
05 Динамо - Ворскла: дата и время начала финала Кубка Украины-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь