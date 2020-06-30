Карпаты теряют футболистов

Карпаты попрощались с двумя футболистами. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Спустя день после объявления удручающего финансового положения львовские Карпаты начали терять футболистов. Сегодня, 30 июня, Карпаты покинули 2 игрока: защитник Владислав Дубинчик и его партнер по амплуа Василий Прийма.

Дубинчик является игроком Динамо и выступал в стане львовского клуба на правах аренды с июля 2019 года. За это время Владислав сыграл 20 матчей: 19 в УПЛ и 1 в Кубке Украины. Команда поблагодарила игрока за сотрудничество и пожелала ему успехов в карьере.

Напомним, сегодня УПЛ приняла решение по матчу Карпаты - Мариуполь. В случае повторения ситуации львовянам грозит автоматический вылет из лиги.

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал сложившуюся ситуацию, однако отметил, что город не сможет финансово поддержать народный клуб.

ФК Мариуполь надеется, что перенесенный матч 24-го тура УПЛ с Карпатами все же состоится.