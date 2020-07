Месси забил 700 голов за карьеру (Видео)

Лионель Месси отличился голом с пенальти в поединке 33-го тура чемпионата Испании против Атлетико.

Таким образом, 33-летний футболист записал на свой счет 700-й гол в карьере. На счету аргентинца 630 голов за Барселону, а еще 70 – за сборную Аргентины.

Отметим, что свой 600-й гол Месси также забил в ворота Атлетико. При этом, 700-й гол Лионель забил в красивом стиле, пробив пенальти "паненкой".

700 - Lionel Messi has scored his 700th first-team goal for Barcelona (630) and Argentina (70). Iconic. pic.twitter.com/vx3dJGgpaD

— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2020