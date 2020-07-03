Ассист Зозули спас Альбасете от поражения (Видео)

Видео голов и обзор матча 37-го тура испанской Сегунды Альбасете - Алькоркон.

Альбасете украинского нападающего Романа Зозули в рамках 37-го тура Сегунды принимал Алькоркон. Встреча завершилась ничьей 1:1.

Начался матч для гостей очень удачно: Сандаса оказался в нужное время в нужном месте и добил мяч в пустые ворота после неудачного сейва вратаря хозяев.

Во втором тайме после выноса вратарем мяча Роман Зозуля умудрился выиграть "воздух" у защитника и скинуть мяч Охеде, который оказался "один на один". Форвард без проблем переиграл голкипера и сравнял счет в игре.

Альбасете - Алькоркон 1:1

Голы: Охеда, 57 – Сандаса, 9.

После этой ничьей Альбасете немного оторвалось от зоны вылета. Команда Зозули опережает всего на 3-х очка Нумансию.

В следующем туре Альбасете сыграет на выезде с Малагой (05.07.20).

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