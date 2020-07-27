Определен лучший бомбардир сезона в АПЛ

Джейми Варди стал лучшим бомбардиром сезона в Английской премьер-лиге.

Лучшим бомбардиром завершившегося футбольного сезона Английской премьер-лиги стал нападающий "Лестер Сити" Джейми Варди.

33-летний английский форвард забил 23 мяча в 35 матчах чемпионата.

На втором месте расположился нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, который поразил ворота соперников 22 раза, сыграв 36 встреч. Столько же голов у Дэнни Ингса из "Саутгемптона", сыгравшего во всех 38 матчах сезона.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" и сохранил место в Лиге чемпионов УЕФА.