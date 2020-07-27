Гол на 24-й секунде - в обзоре матча Ньюкасл - Ливерпуль (Видео)

26 июля Ньюкасл в рамках 38-го тура чемпионата Англии принимал чемпиона страны Ливерпуль. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Джеймс Парк", завершилась победой гостей со счетом 1:3. Вашему вниманию видео голов и обзор этого матча.

Хозяева начали резвее и уже на 24-й секунде Дуайт Гейл огорчил Алиссона после выхода один на один с вратарем. Чемпионы не смутились и отыгрались еще в первом тайме: на 38-й минуте защитник Красных Вирджил ван Дейк головой замкнул навес с левого фланга. Во втором тайме давление подопечных Клоппа на оборону Сорок выросло и в итоге на 59-минуте Дивок Ориги вывел Ливерпуль вперед. Бельгиец здорово пробил из-за пределов штрафной. Финальную точку в матче поставил Садио Мане, который за минуту до конца основного времени проник в чужую штрафную и шикарным обводящим ударом поразил верхний угол ворот Дубравки.

Видеообзор матча Ньюкасл - Ливерпуль (1:3)

Эта победа позволила Ливерпулю (1-е место) набрать 99 очков. Ньюкасл (44 очка) по тогам чемпионата занял 13-е место.

В параллельном матче тура Лестер и Манчестер Юнайдет решали в очном противостоянии, кто достоин выхода в Лигу чемпионов.