Роналду приобрел яхту за €6 млн (Фото, Видео)

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду помпезно отпраздновал чемпионство в Италии. Об этом сообщает Dailymail.

По информации источника, звездный португалец приобрел яхту за €6 млн и вместе семьей отдохнул на ней, празднуя Скудеттто.

Один из лучших футболистов мира приобрел яхту с пятью каютами, шестью ванными, столовой и современной кухней. Кроме того, на яхте есть огромная лаунж-зона. Также на судне установлены большие окна в полный рост для красивейших панорамных видов на море.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Fantas #dreaming Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 20 Июл 2020 в 6:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram La felicidad nunca disminuye si es compartida ... Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 2 Июл 2020 в 8:15 PDT

Напомним, Ювентус одержал досрочную победу в Серии А, а Роналду стал главным бомбардиром команды, забив 31 мяч в 33 играх этого сезона.

Ранее Ювентус представил новую форму.