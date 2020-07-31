Роналду приобрел яхту за €6 млн (Фото, Видео)

По информации источника, звездный португалец приобрел яхту за €6 млн и вместе семьей отдохнул на ней, празднуя Скудеттто.
Один из лучших футболистов мира приобрел яхту с пятью каютами, шестью ванными, столовой и современной кухней. Кроме того, на яхте есть огромная лаунж-зона. Также на судне установлены большие окна в полный рост для красивейших панорамных видов на море.
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LA FAMIGLIA CAMPIONE! Nothing better than celebrate your victories with the ones you love
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Lo que está destinado a suceder, siempre encontrará una forma única, mágica y maravillosa de manifestarse.
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Напомним, Ювентус одержал досрочную победу в Серии А, а Роналду стал главным бомбардиром команды, забив 31 мяч в 33 играх этого сезона.