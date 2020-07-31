Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
Ломаченко - Лопес: бой может не состояться
Ломаченко - Лопес: бой может не состояться
На президента ФИФА завели уголовное дело
На президента ФИФА завели уголовное дело
Официально: Украина сыграет с Россией в Беларуси
Официально: Украина сыграет с Россией в Беларуси

Роналду приобрел яхту за €6 млн (Фото, Видео)

Роналду приобрел яхту за €6 млн (Фото, Видео)
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду помпезно отпраздновал чемпионство в Италии. Об этом сообщает Dailymail.

По информации источника, звездный португалец приобрел яхту за €6 млн и вместе семьей отдохнул на ней, празднуя Скудеттто.

Один из лучших футболистов мира приобрел яхту с пятью каютами, шестью ванными, столовой и современной кухней. Кроме того, на яхте есть огромная лаунж-зона. Также на судне установлены большие окна в полный рост для красивейших панорамных видов на море.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

LA FAMIGLIA CAMPIONE! Nothing better than celebrate your victories with the ones you love

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Lo que está destinado a suceder, siempre encontrará una forma única, mágica y maravillosa de manifestarse.

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Fantas #dreaming

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

La felicidad nunca disminuye si es compartida ...

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Напомним, Ювентус одержал досрочную победу в Серии А, а Роналду стал главным бомбардиром команды, забив 31 мяч в 33 играх этого сезона.

Ранее Ювентус представил новую форму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Луческу провел первую тренировку в Динамо
02 Официально: Украина сыграет с Россией в Беларуси
03 Украинским арбитрам доверили судить плей-офф Лиги чемпионов
04 На президента ФИФА завели уголовное дело
05 Интер готовит сверхщедрый контракт для Месси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь