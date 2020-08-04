Кадровая перестройка в Днепре-1: кто покинул команду

Алексей Чичиков, Папа Гуйе, Андрей Клищук, Александр Снежно, Дмитрий Коркишко и Владимир Полевой попрощались с Днепром-1.

Днепр-1 готовиться к новому сезону с амбициозной работой на трансферном рынке. Наставник "синих" Дмитрий Михайленко в интервью клубному сайту поведал о кадровых потерях команды. Михайленко отметил, что шесть игроков больше не входят в его планы.

По словам наставника, Днепр попрощался с такими исполнителями: Алексей Чичиков, Папа Гуйе, Андрей Клищук, Александр Снежно, Дмитрий Коркишко и Владимир Полевой.

Также коуч рассказал о планах подготовки к новому сезону и целях команды:

"После недельного отпуска футболисты Днепра-1 собрались на тренировочной базе, чтобы начать подготовку к новому сезону. С хорошим настроением начинаем работу.

Возможно, предыдущий сезон мы закончили не так, как хотели того, но это жизнь. Надо двигаться вперед. С большими надеждами смотрим в будущее.

Все ребята приехали в хорошем настроении, подтянутые, загорелые, поэтому, бодро входим в сезон.

Как мы уже сообщали, завершилась сотрудничество нашего клуба с Алексеем Чичиковым и Папой Гуйе. Также другим продолжение карьеры будет у Андрея Клищука, Александра Снежко, Дмитрия Коркишко и Владимира Полевого. СК Днепр-1 благодарит их за яркие матчи и желает успехов в будущем", - сказал спецалист.

Напомним, Днепр-1 вернул из аренды в Эстонии чемпиона мира Александра Сафронова, а Владислав Супряга и Сергей Булеца проходят тренировочный сбор с киевским Динамо.

Стоит отметить, что данное лето ознаменовалось для фанатов Днепра жаркими новостями и интригами вокруг смены на тренерском мостике. Однако, Дмитрий Михайленко в последний момент удержался в кресле тренера Днепра-1. По слухам его должен был заменить коуч луганской Зари Виктор Скрипник.

Однако, не обошлось без "жаркого" возвращения в тренерском цехе. Мариуполь назначил Маркевича главным тренером клуба, чем очень подогрел интерес к УПЛ.