Не из Шахтер: назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Защитник Севильи Серхио Регилон стал лучшим игроком минувшей недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Левый фулбек победил в голосовании серди болельщиков благодаря успешной игре во встрече с Ромой. Испанец отличился голом, чем помог нервионцам победить со счетом 2:0 и пройти в следующий раунд.
В борьбе за эту награду 23-летний игрок обошел голкипера Вулверхэмптона Руи Патрисиу, нападающего Копенгагена Йонаса Винда и форварда Шахтера Жуниора Мораеса.
В этом сезоне Регилон провел 35 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Регилона заинтересован Челси.