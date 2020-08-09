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Динамо на фоне вспышки коронавируса в клубе анонсировало два контрольных матча

Динамо на фоне вспышки коронавируса в клубе анонсировало два контрольных матча
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Киевское Динамо анонсировало два контрольных матча в межсезонье. Об этом сообщает официальный сайт команды.

В ближайший вторник, 11 августа, подопечные Мирчи Луческу проведут контрольный поединок с черниговской Десной, которая изрядно попортила нервы киевлянам в концовке прошлого сезона в УПЛ. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени. 

На следующий день у киевлян запланирован спарринг с новичком Первой лиги Полесьем из Житомира. Время начала этого поединка станет известно позднее.

Сегодня, 9 августа, в стане вице-чемпионов Украины сообщили, что у двоих футболистов обнаружили коронавирус.

Напомним, в первом матче под руководством Луческу Динамо добыло разгромную победу.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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