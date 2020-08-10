Левандовски получил признание от УЕФА по итогам ответных матчей 1/8 финала ЛЧ

В ходе небольшой паузы УЕФА провел голосование на звание лучшего игрока недели в ЛЧ. В итоге индивидуальную награду завоевал польский форвард Баварии Роберт Левандовски, который в ответном поединке с Челси отличился дублем и отдал одну голевую передачу.
Роберт Левандовски @lewy_official признан Игроком недели в #ЛигаЧемпионов
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 10, 2020
Напомним, свой талант Левандовски сможет вновь показать уже в ближайшую пятницу, когда Бавария в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с грозной Барселоной. Дуэль между клубами пройдет в формате одного поединка, впрочем, как и другие матчи четвертьфинальной стадии.
Ранее УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов, в которую вошли сразу пять представителей Баварии.
Отметим, сезон ЛЧ 2019/20 еще далек от завершения, а УЕФА уже успел провести жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/21.