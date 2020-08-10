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Левандовски получил признание от УЕФА по итогам ответных матчей 1/8 финала ЛЧ

Левандовски получил признание от УЕФА по итогам ответных матчей 1/8 финала ЛЧ
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В Европе прогремели ответные баталии 1/8 финала Лиги чемпионов и все внимание болельщиков перенеслось в Лиссабон, где определится победитель еврокубка. УЕФА подвел промежуточные итоги, назвав команду недели, а также лучшего игрока по итогам ответных матчей.

В ходе небольшой паузы УЕФА провел голосование на звание лучшего игрока недели в ЛЧ. В итоге индивидуальную награду завоевал польский форвард Баварии Роберт Левандовски, который в ответном поединке с Челси отличился дублем и отдал одну голевую передачу.

Напомним, свой талант Левандовски сможет вновь показать уже в ближайшую пятницу, когда Бавария в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с грозной Барселоной. Дуэль между клубами пройдет в формате одного поединка, впрочем, как и другие матчи четвертьфинальной стадии.

Ранее УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов, в которую вошли сразу пять представителей Баварии.

Отметим, сезон ЛЧ 2019/20 еще далек от завершения, а УЕФА уже успел провести жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/21.

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Все по теме:

ФК Бавария, Лига Чемпионов, Футбол, Роберт Левандовски.

Автор:

Телеграф
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