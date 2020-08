Рональд Куман договорился с Барселоной

"Сделка готова! Рональд Куман договорился с Сине-гранатовыми о персональном контракте и станет новым главным тренером Барселоны. Контракт сроком на три года уже готов.", - говорится в сообщении Скиры в twitter.

Done deal! Ronald #Koeman has agreed personal terms with #Barça to become the new manager of #Barcelona. Ready 3-year contract. #transfers #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 17, 2020