Рональд Куман договорился с Барселоной

Барселона договорилась с Рональдом Куманом о сотрудничестве. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

"Сделка готова! Рональд Куман договорился с Сине-гранатовыми о персональном контракте и станет новым главным тренером Барселоны. Контракт сроком на три года уже готов.", - говорится в сообщении Скиры в twitter.

Ранее сообщалось, что Барселона готовит Куману двухлетний контракт. О сделке с бывшим футболистом команды будет объявлено на этой неделе.

Напомним, Барселона в 1/4 финала Лиги чемпионов потерпела болезненное поражение от Баварии со счетом 2:8. После чего угроза увольнения нависла не только над главным тренером команды Кике Сетьеном, но и над президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу. Также чистке подвергнется и основной состав команды.

Рональд Куман представлял Барселону и в качестве, и в качестве ассистента главного тренера. Будучи игроком Куман за 6 лет в Барселоне наколотил 67 голов в 191 матче. В составе Блаугранас он выиграл всевозможные трофеи на клубном уровне, включая и Лигу чемпионов.

Отметим, на данный момент Куман является главным тренером сборной Нидерландов. С этой командой Украина будет вести борьбу на Евро-2020, которое перенесено на 2021 год в связи с глобальной пандемией коронавируса.