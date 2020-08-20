Аякс сделал предложение Барселоне по Суаресу

Аякс сделал предложение по покупке Луиса Суареса. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, амстердамский клуб готов отдать за 33-летнего уругвайца € 15 млн. Барселона при этом хочет расстаться с несколькими футболистами, чтобы подписать "обидчика" Шахтера Лаутаро Мартинеса.

У Суареса действующий контракт с Барселоной до июля 2021 года. За каталонский клуб он выступает на протяжении шести лет. В сезоне 2019/20 форвард отыграл за команду в 36-и матчах, забив 21 гол и сделав 12 ассистов.

Ранее Барселона болезненно проиграла Баварии в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. После чего команду покинули главный тренер, спортивный директор, а также началась "чистка" состава.

Напомним, после увольнения Кике Сетьена Сине-гранатовых возглавил легендарный в прошлом футболист Рональд Куман.