Еще два итальянских клуба заинтересовались 20-летним украинцем

По информации источника, на украинского форварда нацелились Аталанта, за которую выступает хавбек национальной команды Руслан Малиновский, и Торино.
Оба клуба уже связывались с представителем футболиста Стефано Антонелли, однако Динамо и главный тренер киевлян Мирча Луческу против возможного трансфера. Ранее сообщалось, что румынский специалист трансфером 20-летнего украинца не хочет злить радикально настроенных фанатов вице-чемпионов Украины.
Отметим, другой представитель высшего дивизиона Италии Болонья интересовалась нападающим и всерьез рассчитывала купить игрока, однако стороны не договорились в цене.
Весь прошлый сезон Супряга провел в аренде в Днепре-1. В кампании 19/20 Владислав отметился 15-ю голами в 26 играх. Также на его счету одна голевая передача.
Уже завтра Супряга может помочь своей команде в дебютной игре УПЛ 2020/21. К слову, ультрас Динамо готовят "поздравления" для Луческу перед матчем.