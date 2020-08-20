Еще два итальянских клуба заинтересовались 20-летним украинцем

Нападающий Динамо Владислав Супряга заинтересовал еще два клуба Серии А. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, на украинского форварда нацелились Аталанта, за которую выступает хавбек национальной команды Руслан Малиновский, и Торино.

Оба клуба уже связывались с представителем футболиста Стефано Антонелли, однако Динамо и главный тренер киевлян Мирча Луческу против возможного трансфера. Ранее сообщалось, что румынский специалист трансфером 20-летнего украинца не хочет злить радикально настроенных фанатов вице-чемпионов Украины.

Отметим, другой представитель высшего дивизиона Италии Болонья интересовалась нападающим и всерьез рассчитывала купить игрока, однако стороны не договорились в цене.

Весь прошлый сезон Супряга провел в аренде в Днепре-1. В кампании 19/20 Владислав отметился 15-ю голами в 26 играх. Также на его счету одна голевая передача.

Уже завтра Супряга может помочь своей команде в дебютной игре УПЛ 2020/21. К слову, ультрас Динамо готовят "поздравления" для Луческу перед матчем.