Севилья 2:2 Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)

В пятницу, 21 августа, состоится финальный матч Лиги Европы 2019/20 Севилья - Интер. Встреча пройдет в немецком Кельне на одноименной арене, начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Севилья 2:2 Интер
Голы: Люк де Йонг 12', 33' - Лукаку 5' (с пенальти), Годин 35'
Первый тайм окончен. Перерыв.
45+2' - Ханданович выручает свою команду после удара Окампоса головой.
1 минута добавлена к первому тайму.
45' - Банега жестко сфолил на Гальярдини. Желтая карточка для аргентинца.
41' - Желтая карточка для Бареллы, который сбил Банегу.
39' - На прострел Наваса не откликнулся никто и мяч пересек лицевую линию.
35' - Гол! Годин сравнивает счет! Брозович навесил со штрафного, а Диего головой замкнул навес партнера.
Видео второго гола де Йонга:
33' - Гол! Люк де Йонг перевесел всех защитников и головой выводит свою команду вперед после навеса Банеги со штрафного. Фантастический гол нападающего.
33' - Брозович сбил Банегу - метров 26 до ворот.
28' - Гальярдини навесил, а Бастони пробил головой - рядом со штангой.
27' - Лаутаро Мартинес нарушил правила вблизи своей штрафной. После навеса со штрафного Окампос пробил головой намного выше ворот.
25' - Небольшое затишье на поле.
20' - Лаутаро Мартинес упал в чужой штрафной в борьбе с защитниками - без фола считает Маккели.
18' - Д'Амброзио не сумел толком пробить после прострела от Янга.
17' - Главный тренер Интера Антонио Конте за бурные эмоции получил желтую от рефери.
16' - Мяч попал в руку Диего Карлосу в его штрафной - Маккели решил не смотреть VAR.
15' - Окампос пробил из-за пределов штрафной - Ханданович поймал мяч.
Видео гола Люка де Йонга:
12' - Гол! Навес с правого фланга и Люк де Йонг головой делает счет ничейным. Хесус Навас и голландец фактически повторили гол в ворота МЮ в полуфинале ЛЕ. Испанец навесил, а голландец замкнул. В защите неудачно с Люком сыграл опытный Годин.
11' - Серия навесом в чужую штрафную от футболистов Севильи - Интер со скрипом держится.
8' - Немного успокоились команды после резвого начала.
Видео гола Лукаку:
5' - Гол! Лукаку реализовал 11-метровый.
3' - Пенальти! Лукаку заработал 11-метровый. Диего Карлос не сумел остановить мощного форварда и сбил его в своей штрафной. Еще и желтая карточка для защитника. Отметим, Диего Карлос привез пенальти в свои ворота уже в третьем матче подряд...
3' - Фернандо пробил после заброса Окампоса с аута - удар блокирован.
1' - Отмашка со стороны Д'Амброзио.
Матч начался! Стартовый свисток дал нидерландский арбитр Данни Маккели.
21:55 - Команды уже на поле, вот-вот начнется финал!
Команды провели разминку:
| RISCALDAMENTO
Squadra in campo allo Stadion Köln... manca pochissimo a #SivigliaInter! #FORZAINTER #UEL #UELfinal pic.twitter.com/9TMk780chi
— Inter (@Inter) August 21, 2020
Главный тренер Интера Антонио Конте сосредоточен перед игрой:
Стали известны стартовые составы команд:
Севилья: Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Хордан, Фернандо, Банега, Сусо, де Йонг, Окампос
______ will star for Sevilla tonight #UELfinal
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020
Интер: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Лукаку, Мартинес
Most likely Inter hero?#UELfinal
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020
Невероятно, но постоянные участники еврокубков Интер и Севилья проведут свой первый официальный поединок в истории. В немецком финале сойдутся рекордсмены второго по силе еврокубка. Испанцы выиграли все свои пять финалов ЛЕ/Кубка УЕФА, а вот Интер лишь раз оступился в четырех решающих схватках Кубка УЕФА.
Путь к финалу:
2020 final in one word? #UELfinal pic.twitter.com/NlxDP2Ut1p
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020
Решающий матч, а также все прошедшие игры со стадии 1/4 финала играются в Германии в рамках мини-турнира ЛЕ. Кроме того, все встречи состоялись без зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса.
Наопмним, в полуфинале турнира Интер уничтожил Шахтер, а Севилья переиграла Манчестер Юнайтед.