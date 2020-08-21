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Севилья 2:2 Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)

Севилья 2:2 Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
21:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Прямая текстовая онлайн-трансляция финального матча Лиги Европы Севилья - Интер.

В пятницу, 21 августа, состоится финальный матч Лиги Европы 2019/20 Севилья - Интер. Встреча пройдет в немецком Кельне на одноименной арене, начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Севилья 2:2 Интер

Голы: Люк де Йонг 12', 33' - Лукаку 5' (с пенальти), Годин 35'

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+2' - Ханданович выручает свою команду после удара Окампоса головой.

1 минута добавлена к первому тайму.

45' - Банега жестко сфолил на Гальярдини. Желтая карточка для аргентинца.

41' - Желтая карточка для Бареллы, который сбил Банегу.

39' - На прострел Наваса не откликнулся никто и мяч пересек лицевую линию. 

35' -  Гол! Годин сравнивает счет! Брозович навесил со штрафного, а Диего головой замкнул навес партнера.

Видео второго гола де Йонга:

Самир Ханданович не сумел поймать мяч после удара Люка де йонга в финале Лиги Европы

33' - Гол! Люк де Йонг перевесел всех защитников и головой выводит свою команду вперед после навеса Банеги со штрафного. Фантастический гол нападающего.

33'Брозович сбил Банегу - метров 26 до ворот.

28'Гальярдини навесил, а Бастони пробил головой - рядом со штангой.

27' - Лаутаро Мартинес нарушил правила вблизи своей штрафной. После навеса со штрафного Окампос пробил головой намного выше ворот.

25' - Небольшое затишье на поле.

20' - Лаутаро Мартинес упал в чужой штрафной в борьбе с защитниками - без фола считает Маккели.

18' - Д'Амброзио не сумел толком пробить после прострела от Янга.

17' - Главный тренер Интера Антонио Конте за бурные эмоции получил желтую от рефери.

Антонио Конте получил предупреждение в финале Лиги Европы

16' - Мяч попал в руку Диего Карлосу в его штрафной - Маккели решил не смотреть VAR. 

15' - Окампос пробил из-за пределов штрафной - Ханданович поймал мяч.

Видео гола Люка де Йонга:

Люк де Йонг забивает Интеру в финале Лиги Европы

12' - Гол! Навес с правого фланга и Люк де Йонг головой делает счет ничейным. Хесус Навас и голландец фактически повторили гол в ворота МЮ в полуфинале ЛЕ. Испанец навесил, а голландец замкнул. В защите неудачно с Люком сыграл опытный Годин.

11' - Серия навесом в чужую штрафную от футболистов Севильи - Интер со скрипом держится.

8' - Немного успокоились команды после резвого начала.

Видео гола Лукаку:

5' - Гол! Лукаку реализовал 11-метровый.

3' - Пенальти! Лукаку заработал 11-метровый. Диего Карлос не сумел остановить мощного форварда и сбил его в своей штрафной. Еще и желтая карточка для защитника. Отметим, Диего Карлос привез пенальти в свои ворота уже в третьем матче подряд...

Диего Карлос завалил Ромелу Лукаку

3'Фернандо пробил после заброса Окампоса с аута - удар блокирован.

1' - Отмашка со стороны Д'Амброзио.

Матч начался! Стартовый свисток дал нидерландский арбитр Данни Маккели.

21:55 - Команды уже на поле, вот-вот начнется финал!

Команды провели разминку:

Интер и Севилья перед финальным матчем Лиги Европы

Главный тренер Интера Антонио Конте сосредоточен перед игрой:

Антонио Конте перед матчем с Севильей

Стали известны стартовые составы команд:

Севилья: Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Хордан, Фернандо, Банега, Сусо, де Йонг, Окампос

Интер: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Лукаку, Мартинес

Невероятно, но постоянные участники еврокубков Интер и Севилья проведут свой первый официальный поединок в истории. В немецком финале сойдутся рекордсмены второго по силе еврокубка. Испанцы выиграли все свои пять финалов ЛЕ/Кубка УЕФА, а вот Интер лишь раз оступился в четырех решающих схватках Кубка УЕФА.

Путь к финалу:

Решающий матч, а также все прошедшие игры со стадии 1/4 финала играются в Германии в рамках мини-турнира ЛЕ. Кроме того, все встречи состоялись без зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса. 

Наопмним, в полуфинале турнира Интер уничтожил Шахтер, а Севилья переиграла Манчестер Юнайтед.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Интер (Милан), Футбол, ФК Севилья, Севилья - Интер.

Автор:

Телеграф
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