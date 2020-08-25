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Руслан Малиновский подорожал вдвое

Руслан Малиновский подорожал вдвое
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинец блестяще провел остаток сезона в Серии А и значительно вырос в цене.

Портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферной стоимости футболистов обновил данные по Серии А.

Самым ценным игроком Серии А стал бельгийский форвард Интера Ромелу Лукаку, трансферная стоимость которого составила € 85 млн. Следом за ним расположился аргентинский нападающий Ювентуса Пауло Дибала (€ 80 млн) и еще один бомбардир из Аргентины Лаутаро Мартинес (€ 70 млн), представляющий Интер.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский, по данным источникам, оценивается в € 21 млн. Перед возобновлением сезона украинский футболист стоил €11 млн. 

Ранее Интер не сумел обыграть Севилью в финале Лиги Европы.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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