Руслан Малиновский подорожал вдвое

Украинец блестяще провел остаток сезона в Серии А и значительно вырос в цене.

Портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферной стоимости футболистов обновил данные по Серии А.

Самым ценным игроком Серии А стал бельгийский форвард Интера Ромелу Лукаку, трансферная стоимость которого составила € 85 млн. Следом за ним расположился аргентинский нападающий Ювентуса Пауло Дибала (€ 80 млн) и еще один бомбардир из Аргентины Лаутаро Мартинес (€ 70 млн), представляющий Интер.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский, по данным источникам, оценивается в € 21 млн. Перед возобновлением сезона украинский футболист стоил €11 млн.

Ранее Интер не сумел обыграть Севилью в финале Лиги Европы.